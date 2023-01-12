Москва
Профиль пользователя bormashalmi
О себе
живу так:
учусь в унике юрфак (цель: написать крутую науч статью)
читаю книги, сейчас купила, например, коллекцию Аси Казанцевой, до этого читала Хемингуэя (не моё) по душе пока что ближе всех Мураками (и Харуки и Рю)
смотрю аниме с 12 лет, ванпис ееее
Цель на лето : научиться играть на гитаре , уже потертости имеются на подушечках пальцев
еще много увлечений параллельных, а это база
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
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