Москва
Профиль пользователя Boris_Love
О себе
✅Не токсичный и не душнила🙂
Общительный (нравится обсуждать обо всём на разные темы) и местами инициативный в своей профессии (Юрист-эксперт в сфере закупок).
Меломан, иногда юморю и читаю классику📚, на парле франсе умею говорить 😅
Люблю путешествовать и узнавать новое в поездках (как живут другие и тд).
Хоть меня и нет в списке «Forbes» но при этом в кредитную кабалу никогда не попадал 😉
Привлекают прогулки по интересным местам Москвы и походы в культурные места😌
Из спорта выбираю: ⚽️🎾🏓🏸🚴🏻♂️⛸
❌не курю 🚭
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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