✅Не токсичный и не душнила🙂 Общительный (нравится обсуждать обо всём на разные темы) и местами инициативный в своей профессии (Юрист-эксперт в сфере закупок). Меломан, иногда юморю и читаю классику📚, на парле франсе умею говорить 😅 Люблю путешествовать и узнавать новое в поездках (как живут другие и тд). Хоть меня и нет в списке «Forbes» но при этом в кредитную кабалу никогда не попадал 😉 Привлекают прогулки по интересным местам Москвы и походы в культурные места😌 Из спорта выбираю: ⚽️🎾🏓🏸🚴🏻‍♂️⛸ ❌не курю 🚭

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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