Москва
Профиль пользователя Boris_Britva

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Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли кататься по ночной москве, можно перекусить, встретить рассвет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olgaonalisa
Москва → Другое

Прогуляться в центре, выпить кофе.

маленькое фото пользователя Olibiskis
Москва → Другое

Парк… Байк… Сап… Кафе…?)

маленькое фото пользователя Jein
Москва → Другое

Показать классные места гостье из Питера:)

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве, можно перекусить или кальян )

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