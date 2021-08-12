люблю путешествовать по городам России, чтобы поесть местной еды и посмотреть на архитектуру) вместо спорта предпочитаю ходить пешком везде, где это возможно. умею и люблю танцевать рокабилли (это парный рок-н-ролл пятидесятых - пышные юбки, бриолин, вот это все). читаю (ладно, слушаю) детективы, люблю трукрайм. знаю, где в Москве наливают бесплатное винишко)

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

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