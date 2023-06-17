⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Bochka
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам