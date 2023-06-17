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Москва
Профиль пользователя Bochka

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Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

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🎲 Настольные игры💨 Кальян

Участие в других событиях

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Откликнулось 25 участников

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