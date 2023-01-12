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Москва
Профиль пользователя Bluprlss

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О себе

Ищу новых знакомств, люблю гулять, интересуюсь модой и искусством, обожаю фотографироваться и фотографировать. Очень хочу найти хороших людей для прогулок😉

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн
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