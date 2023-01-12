Москва

Профиль пользователя Bluprlss

О себе Ищу новых знакомств, люблю гулять, интересуюсь модой и искусством, обожаю фотографироваться и фотографировать. Очень хочу найти хороших людей для прогулок😉

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва