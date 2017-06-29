Я психолог, работаю в клинике и в свободное время очень люблю общаться со здоровыми людьми :) Слушаю разную музыку от поп (60-90е годы) до DSBM, хотя преимущественно - постпанк и ньювейв Люблю пешие прогулки в самых разных местах, авторские фильмы, историю моды и мемы (я смеюсь почти со всего) У меня мало фотографий, потому что в основном некому меня фотографировать :) очень хочу друзей умеющих делать хорошие фотокарточки!!!

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

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