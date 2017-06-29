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Москва
Профиль пользователя Blond.007

фото пользователя Blond.007

О себе

Занимаюсь спортом, читаю, люблю смотреть сериалы, играть в игры, кофеман, люблю прогулки по городу, снимаю и фотографирую

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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