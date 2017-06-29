Москва

Профиль пользователя Blond.007

О себе Занимаюсь спортом, читаю, люблю смотреть сериалы, играть в игры, кофеман, люблю прогулки по городу, снимаю и фотографирую

Была в сети пару дней назад

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