Москва
Профиль пользователя Blog

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О себе

Меломан, велопрогулки, сноуборд

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Все начинается с малого

Москва → пообщаться

Найти подругу, было бы славно…

Москва → пообщаться

Кекс, дружба, жвачка

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя MissBinn
Москва → Другое

Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.