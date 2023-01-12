Я Полина, будем знакомы! ❤️меломан сейчас больше слушаю трэп (бульвар депо в сердце) ❤️люблю кофе (фраппе с карамелью, раф ванильный ) ❤️курю винстон ❤️люблю лигу легенд, но не могу научится играть ( научите пожалуйста ) Хочу с кем нибудь просто приятно провести время, походить по Москве, пообсуждать психологию и посмеяться от души с тупых шуток или не особо.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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📺 Политика

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