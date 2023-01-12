Москва
Профиль пользователя Blin_blinsky
О себе
Я Полина, будем знакомы!
❤️меломан сейчас больше слушаю трэп (бульвар депо в сердце)
❤️люблю кофе (фраппе с карамелью, раф ванильный )
❤️курю винстон
❤️люблю лигу легенд, но не могу научится играть ( научите пожалуйста )
Хочу с кем нибудь просто приятно провести время, походить по Москве, пообсуждать психологию и посмеяться от души с тупых шуток или не особо.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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