Москва
Профиль пользователя Blin_blinsky

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О себе

Я Полина, будем знакомы!
❤️меломан сейчас больше слушаю трэп (бульвар депо в сердце)
❤️люблю кофе (фраппе с карамелью, раф ванильный )
❤️курю винстон
❤️люблю лигу легенд, но не могу научится играть ( научите пожалуйста )
Хочу с кем нибудь просто приятно провести время, походить по Москве, пообсуждать психологию и посмеяться от души с тупых шуток или не особо.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

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