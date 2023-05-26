Москва
Профиль пользователя bldkv_a

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О себе

@bldkv_a давай в ТГ🙂

Где ты, подруга?💥Мечтаю вместе с тобой шутить и плакать от смеха, делиться секретами, пить винишко, играть в настолки и гулять до утра
Человеку нужен человек 🥺

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки 💥Есть желающие поиграть в настольные игры сегодня, 03.06? ☺️

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу тебя, подруга💥

Участие в других событиях

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Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

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Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

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Ищем друзей, пары)

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