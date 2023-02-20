О себе

Родился на берегах Японского моря. Прожил на морском побережье 28 лет, из которых 11 славных лет в г. Владивостоке.

Много где работал, много где путешествовал. Легко отношусь к смене обстановки. Москва заражает своей динамикой, возможностями проведения досуга и конечно людьми, разными, интересными с целями и без, но все равно чертовки притягательными. Не устаю от общения, поэтому и выбрал профессию, чтоб общаться с людьми, как можно больше😄

После работы люблю побегать, прогуляться по паркам в тишине, или просто в гармоничных местах. Недавно начал осваивать плавание. Спорт предпочитаю уличный (турник, тренажёры), зимой спортзал.

В домашней обстановке предпочитаю чтение, просмотр сериалов, либо игры. Увлечен историей, могу говорить о Римской империи и других забытых империях часами)))

Из целей на перспективу - это пробежать полумарафон, а также научиться играть на саксофоне. Бег с музыкой по жизни...