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Москва
Профиль пользователя Black_gold

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О себе

Родился на берегах Японского моря. Прожил на морском побережье 28 лет, из которых 11 славных лет в г. Владивостоке.
Много где работал, много где путешествовал. Легко отношусь к смене обстановки. Москва заражает своей динамикой, возможностями проведения досуга и конечно людьми, разными, интересными с целями и без, но все равно чертовки притягательными. Не устаю от общения, поэтому и выбрал профессию, чтоб общаться с людьми, как можно больше😄
После работы люблю побегать, прогуляться по паркам в тишине, или просто в гармоничных местах. Недавно начал осваивать плавание. Спорт предпочитаю уличный (турник, тренажёры), зимой спортзал.
В домашней обстановке предпочитаю чтение, просмотр сериалов, либо игры. Увлечен историей, могу говорить о Римской империи и других забытых империях часами)))
Из целей на перспективу - это пробежать полумарафон, а также научиться играть на саксофоне. Бег с музыкой по жизни...

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для похода на концерт Radio Tapok 02.12 😜🕺

Москва → сходить на мероприятие

Погулять в парке в выходные дни (суббота, воскресенье)

Москва → другое

Сходить в бассейн Акватория ЗИЛ.

маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя MaryGr
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 259 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Julie.J

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода на концерт LUMEN 16го декабря в Москве✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

Переезд в другой город

Откликнулось 6 участников

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