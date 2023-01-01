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Москва
всем приветик
Москва
Профиль пользователя bisler
О себе
всем приветик
хочу найти себе подружек, чтоб гулять, ходить по разным выставкам, кафешкам, фоткать друг друга
мне почти 20)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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