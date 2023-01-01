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Москва
Профиль пользователя bisler

фото пользователя bisler

О себе

всем приветик
хочу найти себе подружек, чтоб гулять, ходить по разным выставкам, кафешкам, фоткать друг друга
мне почти 20)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружек 🫶🏻

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маленькое фото пользователя Samiraa
маленькое фото пользователя Alina0309
маленькое фото пользователя Valeria.m
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 139 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя anutikcs

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу или подруг, вместе получать новые впечатления

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя grustnoteka

Москва → собрать компанию

Давайте создадим компанию!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ilya_afanasev

Москва → прогуляться, перекусить

Создали беседу, ищем активных ребят!

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Marina31

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактиковать английский язык

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя nstllrnva

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , и познакомиться для дальнейшего общения

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Wwlenkmiss

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в ресторан на новом Арбате и прогуляться)

Откликнулся 1 участник

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