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Москва
Москва
Профиль пользователя Bintyrong
О себе
Привет! Не знаю какая я, у каждого складывается своë мнение обо мне. Но я за любой кипиш лишь бы не сидеть дома в выходные. Открыта для чего-то нового.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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