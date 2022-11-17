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Москва
Профиль пользователя Bintyrong

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О себе

Привет! Не знаю какая я, у каждого складывается своë мнение обо мне. Но я за любой кипиш лишь бы не сидеть дома в выходные. Открыта для чего-то нового.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

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Самара → пообщаться

Если вдруг захочется поделиться чем то или просто станет грустно)

Откликнулись 4 участника

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