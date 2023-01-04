Итак, позвольте представиться - меня зовут Эльдар) Как можно догадаться по имени - имею татарские корни, хотя вырос в смешанной семье и единственный родной язык, которым владею - это русский) Работаю в небольшой багетной мастерской. Делаю рамы на заказ. И это та работа, от котрой я получаю удовольствие. По поведению чисто человек-котяра) То есть гуляю сам по себе, люблю валяться, обниматься) Меломан, лбитель хорошей литературы и кино, хотя последнее нынче в дефиците, увы. Кинестетик и немного интроверт, будет здорово, если ты тоже. Как то так. Ах да, предпочитаю перепискам живое общение. Длительные переписки на мой взгляд создают ложный образ человека, который при встрече входит в диссонанс с реальностью. Так что пара базовых вопросов, и айда знакомиться за чашечкой кофе)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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