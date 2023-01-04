Москва
Профиль пользователя Bimim
О себе
Итак, позвольте представиться - меня зовут Эльдар)
Как можно догадаться по имени - имею татарские корни, хотя вырос в смешанной семье и единственный родной язык, которым владею - это русский)
Работаю в небольшой багетной мастерской. Делаю рамы на заказ. И это та работа, от котрой я получаю удовольствие.
По поведению чисто человек-котяра)
То есть гуляю сам по себе, люблю валяться, обниматься)
Меломан, лбитель хорошей литературы и кино, хотя последнее нынче в дефиците, увы.
Кинестетик и немного интроверт, будет здорово, если ты тоже.
Как то так. Ах да, предпочитаю перепискам живое общение.
Длительные переписки на мой взгляд создают ложный образ человека, который при встрече входит в диссонанс с реальностью. Так что пара базовых вопросов, и айда знакомиться за чашечкой кофе)
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
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