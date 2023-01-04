Москва
Профиль пользователя Billi128

фото пользователя Billi128

О себе

Оптимистичный и общительный
Люблю путешествовать и исседовать новые места
Увлекаюсь фотографией и кино
Интересуюсь культурными мероприятиями и музыкой

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Марафон по поеданию чебуреков

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elinorrf
Нижний Новгород → Другое

Найти подругу, сходить погулять, перекусить

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