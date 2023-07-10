Люблю заниматься спортом, обожаю прогулки по москве. Тренирую и учу свою собаку. Люблю интересно проводитьвремя

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Хочу прикольно провести время. Посмотреть что то новое в Москве

Москва → Другое Можно милого парня прогуляться сегодня вечером 🥺🥺🥺

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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