Москва
Профиль пользователя Billi
О себе
Люблю заниматься спортом, обожаю прогулки по москве. Тренирую и учу свою собаку. Люблю интересно проводитьвремя
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Присоединяйся к нам❤️
Москва → Другое
Волейбол - настольный теннис 🔥
Москва → Другое
Сходить на урбан форум
Москва → Другое
Можно милого парня прогуляться сегодня вечером 🥺🥺🥺
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