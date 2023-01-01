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Москва
Москва
Профиль пользователя Biiiond
О себе
Катаюсь на коньках, начала играть в бильярд, люблю боулинг, учусь петь:)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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