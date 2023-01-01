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Москва
Профиль пользователя Bid10

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О себе

По профессии фотограф, по призванию поэт.
Люблю тяжелую гитарную музыку, настольные и компьютерные игры, велопоездки, дискуссии на различные темы, но не уходящие далеко от реальности, на этапе знакомства так точно

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян
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