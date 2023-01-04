Москва
Профиль пользователя Bicycle32

фото пользователя Bicycle32

О себе

34 года
Детей нет, мужей нет, подруги есть, но у них дети и мужья, поэтому не всегда получается часто встречаться и отдыхать вместе.
Катаюсь на велосипеде, хожу в театры, обожаю хоккей

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Участие в других событиях

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Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

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Го на стенд-ап

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