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Москва
Москва
Профиль пользователя bgmzvtn
О себе
девушка с сложным периодом в жизни. пока спасает только геншин и работа. хочу найти друзей в новом городе 👋🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
Не нравится:
✝️ Религия🏫 Учеба📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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