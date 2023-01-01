⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя bgmzvtn

фото пользователя bgmzvtn

О себе

девушка с сложным периодом в жизни. пока спасает только геншин и работа. хочу найти друзей в новом городе 👋🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян💃 Потанцевать📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия🏫 Учеба📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам