Москва

Профиль пользователя bgmzvtn

О себе девушка с сложным периодом в жизни. пока спасает только геншин и работа. хочу найти друзей в новом городе 👋🏻

Была в сети на прошлой неделе

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