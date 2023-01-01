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Москва
Профиль пользователя betsimo

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О себе

Очень люблю музыку: пою, играю на фортепиано, укулеле и барабанах. Обожаю кино, сериалы, книги, YouTube, стендап, путешествия и активный отдых.

Буду рада новым знакомствам 😌

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

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Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

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