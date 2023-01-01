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Москва
Очень люблю музыку: пою, играю на фортепиано, укулеле и барабанах. Обожаю кино, сериалы, книги, YouTube, стендап, путешествия и активный отдых.
Москва
Профиль пользователя betsimo
О себе
Очень люблю музыку: пою, играю на фортепиано, укулеле и барабанах. Обожаю кино, сериалы, книги, YouTube, стендап, путешествия и активный отдых.
Буду рада новым знакомствам 😌
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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