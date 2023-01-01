Москва

Профиль пользователя betsimo

О себе Очень люблю музыку: пою, играю на фортепиано, укулеле и барабанах. Обожаю кино, сериалы, книги, YouTube, стендап, путешествия и активный отдых.



Буду рада новым знакомствам 😌

Была в сети на этой неделе

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