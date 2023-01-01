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Москва
Москва
Профиль пользователя Berta777
О себе
Книжный меломан, люблю мюзиклы, ещё раз планирую пробежать марафон
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
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