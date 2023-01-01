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Москва
Профиль пользователя Berta777

фото пользователя Berta777

О себе

Книжный меломан, люблю мюзиклы, ещё раз планирую пробежать марафон

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу единомышленников для похудения.

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Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Ищу любителей "Мастера и Маргариты" и мюзиклов. В Питере.

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