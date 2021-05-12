Занимаюсь йогой и умеренными силовыми тренировками, работаю в айтишке, стараюсь читать побольше, топлю за феминизм, мамкина либераха, циничный и мерзкий юмор случается часто

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

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