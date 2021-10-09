Москва
Профиль пользователя Benocom
О себе
Пашка. Москва.
Я тут совсем новичок, но листая приложение вижу много уникальных, разносторонних людей. С годами от увлечений осталась только работа. Но пора что то менять.
Я не играю в доту и терпеть не могу шансон, но это не означает, что не найду общего языка с людьми, кто этим дышит.
Обожаю фильмы про зомби
P. S. Позже дополню о себе или задавайте вопросы. Пусть останется немного интриги.
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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