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Москва
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О себе

Пашка. Москва.
Я тут совсем новичок, но листая приложение вижу много уникальных, разносторонних людей. С годами от увлечений осталась только работа. Но пора что то менять.
Я не играю в доту и терпеть не могу шансон, но это не означает, что не найду общего языка с людьми, кто этим дышит.
Обожаю фильмы про зомби
P. S. Позже дополню о себе или задавайте вопросы. Пусть останется немного интриги.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
День города. Кто уже в курсе интересных, необычных афиш?

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
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Москва → Другое
Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением
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Москва → Другое
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