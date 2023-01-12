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Москва
Москва
Профиль пользователя belllrin
О себе
Расширяю круг знакомств) за любую активность)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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