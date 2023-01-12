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Москва
Профиль пользователя belllrin

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О себе

Расширяю круг знакомств) за любую активность)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино

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😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 35 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 15 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

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