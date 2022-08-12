Москва
Профиль пользователя Bellka

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О себе

Полу-IT специалист, люблю гладить котиков, корейский дорамопром, красивые дома и мечтать

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро
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