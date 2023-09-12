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Москва
Профиль пользователя BEAT

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О себе

Меня зовут Виталий. Я веселый, общительный, могу поддержать любые темы. Получаю яркие эмоции от новых знакомств и интересного времяпровождения. Обожаю путешествовать, узнавать новые культуры, был в 11-и странах. Работаю Супервайзером в продажах. Давай что-нибудь вместе замутим и отлично проведем время. С хорошим человеком на любом мероприятии будет весело, а там глядишь и задружим;-)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🎭 Театр💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по Москве

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 357 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 18 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Pbrk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по красивым местам, паркам ☀️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Vasilisa

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Вернисаж (Измайлово) винтажный/блошиный рынок.

Откликнулось 9 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь желает посетить квартирник?

Откликнулось 5 участников

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