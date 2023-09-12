О себе

Меня зовут Виталий. Я веселый, общительный, могу поддержать любые темы. Получаю яркие эмоции от новых знакомств и интересного времяпровождения. Обожаю путешествовать, узнавать новые культуры, был в 11-и странах. Работаю Супервайзером в продажах. Давай что-нибудь вместе замутим и отлично проведем время. С хорошим человеком на любом мероприятии будет весело, а там глядишь и задружим;-)