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Москва
Москва
Профиль пользователя BEAT
О себе
Меня зовут Виталий. Я веселый, общительный, могу поддержать любые темы. Получаю яркие эмоции от новых знакомств и интересного времяпровождения. Обожаю путешествовать, узнавать новые культуры, был в 11-и странах. Работаю Супервайзером в продажах. Давай что-нибудь вместе замутим и отлично проведем время. С хорошим человеком на любом мероприятии будет весело, а там глядишь и задружим;-)
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🎭 Театр💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры
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