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Москва
Профиль пользователя Bauzheven

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Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

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Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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Найти классных подруг и расширить близкое окружение

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Ищу подругу , прогуляться поговорить, посидеть за чашечкой кофе))

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