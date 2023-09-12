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Москва
Профиль пользователя Baunnni

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О себе

Очень весёлая , но сейчас жизнь полностью поменялась
Очень хочется обрести новых знакомых и друзей )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян
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