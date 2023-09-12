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Москва
Очень весёлая , но сейчас жизнь полностью поменялась
Москва
Профиль пользователя Baunnni
О себе
Очень весёлая , но сейчас жизнь полностью поменялась
Очень хочется обрести новых знакомых и друзей )
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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