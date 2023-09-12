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Москва
Обожаю рок, металл, гранж. Скучаю по зарубежным бэндам в Мск((
Москва
Профиль пользователя Battle.axe
О себе
Обожаю рок, металл, гранж. Скучаю по зарубежным бэндам в Мск((
В целом антиспорт, но люблю велик в +25 по асфальту)) мечтаю попробовать палатку, но все никак...
Путешествия 4ever = любые, и в соседние города и на край света!!
Из тех редких людей, которым НЕ скучно в музяеях/на экскурсиях, интересуюсь ИЗО (нежно люблю 20 век)
Мечтала стать кинокритиком в юности, поэтому те, кто знает хотя бы Триера - wellcome) обожаю настоящее кино. И настоящие книги)))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн
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