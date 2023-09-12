⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Battle.axe

фото пользователя Battle.axe

О себе

Обожаю рок, металл, гранж. Скучаю по зарубежным бэндам в Мск((

В целом антиспорт, но люблю велик в +25 по асфальту)) мечтаю попробовать палатку, но все никак...

Путешествия 4ever = любые, и в соседние города и на край света!!

Из тех редких людей, которым НЕ скучно в музяеях/на экскурсиях, интересуюсь ИЗО (нежно люблю 20 век)

Мечтала стать кинокритиком в юности, поэтому те, кто знает хотя бы Триера - wellcome) обожаю настоящее кино. И настоящие книги)))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → сходить на мероприятие

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Alexander_R

Москва → путешествия

Путешествия выходного дня

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя MMary

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Andrei33

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в театр!)

Откликнулось 6 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Julie.J
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя livi

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам