О себе

Обожаю рок, металл, гранж. Скучаю по зарубежным бэндам в Мск((



В целом антиспорт, но люблю велик в +25 по асфальту)) мечтаю попробовать палатку, но все никак...



Путешествия 4ever = любые, и в соседние города и на край света!!



Из тех редких людей, которым НЕ скучно в музяеях/на экскурсиях, интересуюсь ИЗО (нежно люблю 20 век)



Мечтала стать кинокритиком в юности, поэтому те, кто знает хотя бы Триера - wellcome) обожаю настоящее кино. И настоящие книги)))