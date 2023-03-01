Москва
Профиль пользователя Batin

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О себе

Предприниматель, Психогенетик. живу 🟢м.Речной вокзал.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Дзен.Ланч (Обед с обменом знаниями, опытом и жизненными хитростями)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться)

маленькое фото пользователя Pavlina
Москва → Другое

Дзен. Ланч. (Обед с обменом знаниями жизненными хитростями).

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.