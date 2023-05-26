Москва
Профиль пользователя Barvar

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О себе

Занимаюсь магическими практиками в лесу
Очень люблю психологические курсы по отношениям
Люблю изучать историю и мифологию разных народов мира

Профиль обновлён 9 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Участие в других событиях

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Пошлите на масленицу 🥞☀️

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Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя bagrovera
Москва → Другое

Я ищу подруг!

маленькое фото пользователя Agata_ulina
Москва → Другое

Открытие бара на Кропоткинской

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