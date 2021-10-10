Москва
Профиль пользователя BaronKer
О себе
Я фанат «Успешного Успеха», вся моя жизнь нацелена на достижении успеха
+Ищу единомышленников/НАСТАВНИКА,( как Дейл Карнеги* у Наполеона Хилла*)/компанию по интересам
+Я ещё совершенно юный человек, поэтому многих знаний о бизнесе и экономике мне не хватает, поэтому впитываю знания о способах реализации проекта на рынке.
Я фанат сладкого, но пытаюсь от этого избавиться, так как люблю ЗОЖ
Люблю Металл,Рок,Техно музыку , а также не против других жанров
По учебе планбирую уехать заграницу(поступление в вуз магистратура ), поэтому заинтересована в изучении английского/арабского/немецкого/китайского языка
А также я всей душой мечтаю инвестировать в проект «Mirror Line “ в Саудовской Аравии
+Мечтаю о скорейшем наступлении эры «Высоких технологий и искусственного
интеллекта»
+Верю в Биткоин
+Мой главный кумир-Уорен Баффет
+Верю в Стартапы и возможности их развития
+Поступаю в ВУЗ, но могу полностью уйти с головой в работу (онлайн либо офлайн)
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Хочу найти подруг!
что тут надо делать
Познакомиться чтоб создавать или кайфовать
Хочу найти девчонок
Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы
Фестиваль Geek.on в субботу. Буду в косплее
Интересно провести время ☺️
Ищу человека близкого по духу
Поиграть в волейбол
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