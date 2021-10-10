Москва
Профиль пользователя BaronKer

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О себе

Я фанат «Успешного Успеха», вся моя жизнь нацелена на достижении успеха
+Ищу единомышленников/НАСТАВНИКА,( как Дейл Карнеги* у Наполеона Хилла*)/компанию по интересам
+Я ещё совершенно юный человек, поэтому многих знаний о бизнесе и экономике мне не хватает, поэтому впитываю знания о способах реализации проекта на рынке.
Я фанат сладкого, но пытаюсь от этого избавиться, так как люблю ЗОЖ
Люблю Металл,Рок,Техно музыку , а также не против других жанров
По учебе планбирую уехать заграницу(поступление в вуз магистратура ), поэтому заинтересована в изучении английского/арабского/немецкого/китайского языка
А также я всей душой мечтаю инвестировать в проект «Mirror Line “ в Саудовской Аравии
+Мечтаю о скорейшем наступлении эры «Высоких технологий и искусственного
интеллекта»
+Верю в Биткоин
+Мой главный кумир-Уорен Баффет
+Верю в Стартапы и возможности их развития
+Поступаю в ВУЗ, но могу полностью уйти с головой в работу (онлайн либо офлайн)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить криптовалюту/акции и возможности заработка на NFT

Участие в других событиях

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