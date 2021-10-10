Я фанат «Успешного Успеха», вся моя жизнь нацелена на достижении успеха +Ищу единомышленников/НАСТАВНИКА,( как Дейл Карнеги* у Наполеона Хилла*)/компанию по интересам +Я ещё совершенно юный человек, поэтому многих знаний о бизнесе и экономике мне не хватает, поэтому впитываю знания о способах реализации проекта на рынке. Я фанат сладкого, но пытаюсь от этого избавиться, так как люблю ЗОЖ Люблю Металл,Рок,Техно музыку , а также не против других жанров По учебе планбирую уехать заграницу(поступление в вуз магистратура ), поэтому заинтересована в изучении английского/арабского/немецкого/китайского языка А также я всей душой мечтаю инвестировать в проект «Mirror Line “ в Саудовской Аравии +Мечтаю о скорейшем наступлении эры «Высоких технологий и искусственного интеллекта» +Верю в Биткоин +Мой главный кумир-Уорен Баффет +Верю в Стартапы и возможности их развития +Поступаю в ВУЗ, но могу полностью уйти с головой в работу (онлайн либо офлайн)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → Другое Фестиваль Geek.on в субботу. Буду в косплее

Москва → Другое Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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