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Москва
Профиль пользователя Baron

фото пользователя Baron

О себе

Люблю радовать людей, видите их радость.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katalina555

Москва → собрать компанию

Сегодня вечер выпить и посидеть

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя AliceRose

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, и кофе!

Откликнулись 2 участника

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