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Москва
Друзья говорят, что я живу в зале. А я всего-то перетащил туда кровать
Москва
Профиль пользователя BarneyStinson
О себе
Друзья говорят, что я живу в зале. А я всего-то перетащил туда кровать
Гордый отец двух неразлучников
Поклонник советской классики и русского андеграунда
Бегаю стометровку быстрее, чем выпиваю пинту пива
Профессионально достаю стихами Евтушенко и Есенина
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные📺 Политика😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🏫 Учеба🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать
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