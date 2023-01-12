О себе

Друзья говорят, что я живу в зале. А я всего-то перетащил туда кровать

Гордый отец двух неразлучников

Поклонник советской классики и русского андеграунда

Бегаю стометровку быстрее, чем выпиваю пинту пива

Профессионально достаю стихами Евтушенко и Есенина