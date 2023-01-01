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Москва
Профиль пользователя BarbaraSi

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О себе

Танцую, стараюсь петь 😂, фильмы смотрю, люблю готовить, фоткатьмя, гулять, дурачиться. Люблю долгие разговоры по душам) Иду подругу надеюсь навсегда ❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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