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Москва
В поисках лучшей жизни, устроилась работать бариста, набираюсь опыта. Люблю прогуляться, что-то обсудить. Слушаю русский рок, любимая группа тринадцать карат, хотя в последнее время нравится что-то более энергичное и радостное хах.
Москва
Профиль пользователя bar_duck
О себе
В поисках лучшей жизни, устроилась работать бариста, набираюсь опыта. Люблю прогуляться, что-то обсудить. Слушаю русский рок, любимая группа тринадцать карат, хотя в последнее время нравится что-то более энергичное и радостное хах.
Живу с парнем, у нас есть 2 дегу, которых мы постепенно приручаем к рукам и кормим орешками
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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