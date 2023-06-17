О себе

В поисках лучшей жизни, устроилась работать бариста, набираюсь опыта. Люблю прогуляться, что-то обсудить. Слушаю русский рок, любимая группа тринадцать карат, хотя в последнее время нравится что-то более энергичное и радостное хах.

Живу с парнем, у нас есть 2 дегу, которых мы постепенно приручаем к рукам и кормим орешками