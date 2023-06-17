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Москва
Профиль пользователя bar_duck

фото пользователя bar_duck

О себе

В поисках лучшей жизни, устроилась работать бариста, набираюсь опыта. Люблю прогуляться, что-то обсудить. Слушаю русский рок, любимая группа тринадцать карат, хотя в последнее время нравится что-то более энергичное и радостное хах.
Живу с парнем, у нас есть 2 дегу, которых мы постепенно приручаем к рукам и кормим орешками

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 477 участников

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

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