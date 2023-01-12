О себе

Начинающий косплеер, анимешница, занимаюсь вокалом и в целом не живу без музыки, бегаю и в целом люблю спорт и участвует в забегах разного типа, хожу в походы, играю в игры (пк), люблю читать и смотреть фантастику)) и много чего ещё))