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Москва
Профиль пользователя Banyan

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О себе

Начинающий косплеер, анимешница, занимаюсь вокалом и в целом не живу без музыки, бегаю и в целом люблю спорт и участвует в забегах разного типа, хожу в походы, играю в игры (пк), люблю читать и смотреть фантастику)) и много чего ещё))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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