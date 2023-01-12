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Москва
Москва
Профиль пользователя Banyan
О себе
Начинающий косплеер, анимешница, занимаюсь вокалом и в целом не живу без музыки, бегаю и в целом люблю спорт и участвует в забегах разного типа, хожу в походы, играю в игры (пк), люблю читать и смотреть фантастику)) и много чего ещё))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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