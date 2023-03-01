Люблю слушать преимущественно рок, особенно нравится imagine dragons, sabaton. По настроению слушаю и другие жанры, с предубеждением отношусь только к русскому рэпу😀 Бегаю с утра на стадионе, аж на целых 5к шагов. Компютерные игры очень люблю, правда одиночные, иногда катаю в танки. Из фильмов и сериалов люблю ужастики и супергеройское. Книги предпочитаю жанра фэнтази и фантастика.

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

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