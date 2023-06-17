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Москва
Москва
Профиль пользователя bakhtiyor__03
О себе
Бегаю, занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю. Гуляю часто), открыт новому. Начинаю изучение программирование но пока слабовато одному. Увлекаюсь машинами (w124, w140, w190). Открыть всему кроме алкоголя и воровства.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового
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