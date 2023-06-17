⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя bakhtiyor__03

фото пользователя bakhtiyor__03

О себе

Бегаю, занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю. Гуляю часто), открыт новому. Начинаю изучение программирование но пока слабовато одному. Увлекаюсь машинами (w124, w140, w190). Открыть всему кроме алкоголя и воровства.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Воркаутеров вечерами в 23:00 собираемся потренироваться на турниках и брусьях

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → активный отдых

зову в дружную компанию❤️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → активный отдых

Совместные спорт в районе Косино-Ухтомский

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства и прогулки по Москве

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Lipatushka
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Solnechnaya
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Diana_Hebert
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Julia_Via

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам