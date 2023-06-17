Москва

Профиль пользователя bakhtiyor__03

О себе Бегаю, занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю. Гуляю часто), открыт новому. Начинаю изучение программирование но пока слабовато одному. Увлекаюсь машинами (w124, w140, w190). Открыть всему кроме алкоголя и воровства.

Был в сети на этой неделе

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