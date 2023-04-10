Москва
Профиль пользователя bagrovera
О себе
Люблю посидеть в классном месте, выпить, поговорить и повеселиться. Нравится ходить в бары и клубы. Если ты такой же весёлый и инициативный, давай сходим куда-нибудь)
Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Пообщаться, сходить в бар
Москва → Другое
Хочу изучить все бары господина Ицковича
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