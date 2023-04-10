Москва
Профиль пользователя bagrovera

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О себе

Люблю посидеть в классном месте, выпить, поговорить и повеселиться. Нравится ходить в бары и клубы. Если ты такой же весёлый и инициативный, давай сходим куда-нибудь)

Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я ищу подруг!

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя helpmpls
Москва → Другое

Хочу изучить все бары господина Ицковича

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