Москва
Профиль пользователя BaGiRa198431

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О себе

Очень люблю фотографировать - это моё увлечение.
Очень сильно люблю прогулки.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа ✝️ Религия

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться и найти друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rusik1998
Новосибирск → Другое

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

маленькое фото пользователя Znak
Краснодар → Другое

Привет всем

маленькое фото пользователя Kolyan22
Москва → Другое

Пообщаемся)

маленькое фото пользователя Shama
Симферополь → Другое

Прогулятся по парку

маленькое фото пользователя Anton73
Москва → Другое

Вдохновение, заняться (возможно) совместным творчеством 🙃

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