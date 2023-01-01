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Москва
Интроверт, INTP, Бальзак.
Москва
Профиль пользователя BadPotap
О себе
Интроверт, INTP, Бальзак.
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Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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