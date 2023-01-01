⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя BadPotap

фото пользователя BadPotap

О себе

Интроверт, INTP, Бальзак.
Нолан, Финчер, Спилберг, Тарантино, Ричи, хорошая погода, бары, центр, бульвары, квизы, юмор, история, психология, New wave, Indie, 80-90, Рэп, Рок,Тай, Кипр, Латвия, Вьетнам, Турция, Мальта, Ланка, Швеция, Италия, Болгария,мемы, соционика, марксизм, квесты, шоу Пацанки, заброшенные здания и производства, стендап, поспать, футбол, женщины, bad.potap inst

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Нетворкинг-игра "Шляпочное знакомство".

маленькое фото пользователя Den_D
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя is.ap

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам