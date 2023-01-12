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Москва
Профиль пользователя BadInfluence

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О себе

Очень ленивая личность, но, вроде бы, амбициозен. Обожаю молотый хороший кофе, часто спасает во время загруженного дня. Недо второй пилот, лекция на 2 часа почему самолёты могут летать вам обеспечена 🌚

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро
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