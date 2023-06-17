Москва
Профиль пользователя Backman
О себе
Обо всем и ни о чем, в данный момент читаю Толстого "Анну Каренину".
Любовь часть нас, разум - мы.
Любовь ищу, а любовниц нет.
Люблю холодное белое вино, ледяную белую водку и тёплый ром, а по сути бухать:)
Если велосипед, то это всегда вызов, просто по асфальту кататься не буду, в одном темпе тоже нет. Велик люблю, моему уже лет 15 примерно.
С большим удовольствием схожу в театр, на концерт классической музыки(остальную предпочитаю оставить лично себе), в галерею, музей, но самое приятное для меня будет общение с новым человеком, по этому если что пиши...
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять по измайловскому парку
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
О чем нибудь)
Покататься на великах в Сокольниках, утром/днем в будни 🚲
Поиграть в герои 3))
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