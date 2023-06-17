Обо всем и ни о чем, в данный момент читаю Толстого "Анну Каренину". Любовь часть нас, разум - мы. Любовь ищу, а любовниц нет. Люблю холодное белое вино, ледяную белую водку и тёплый ром, а по сути бухать:) Если велосипед, то это всегда вызов, просто по асфальту кататься не буду, в одном темпе тоже нет. Велик люблю, моему уже лет 15 примерно. С большим удовольствием схожу в театр, на концерт классической музыки(остальную предпочитаю оставить лично себе), в галерею, музей, но самое приятное для меня будет общение с новым человеком, по этому если что пиши...

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Москва → Другое Покататься на великах в Сокольниках, утром/днем в будни 🚲

Санкт-Петербург → Другое О чем нибудь)

Москва → Другое Хочу собрать компанию для игры в волейбол

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.