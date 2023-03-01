Москва
Профиль пользователя Babyeaah

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О себе

Хотелось бы найти подружек, с которыми можно провести душевный вечерок за кальяном и обсуждением всего на свете ) я общительная, веселая, активная. Мне нравится пробовать разные хобби и путешествовать)
Я отзывчивая и мне можно рассказывать о всех мудаках))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Душевно провести время ❤️

Участие в других событиях

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Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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