Москва
Профиль пользователя baby_mama

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О себе

Я Настя, мне 20 лет

Люблю пробовать что то новое, хожу в спортзал, на разные групповые занятия, привлекает йога, стретчинг. Интересны медитации и разные практики, раньше прям занималась этим, сейчас решила вернуться в эту тему. Люблю благовония, вкусные свечки, всякие вкусные штучки для тела (гели, молочко). Магазин золотое яблоко - разрыв сердечка💔

Хочу сходить пофоткаться, съездить в парк аттракционов, заняться чем то интересным :)

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг❤️‍🔥

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Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

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Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

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