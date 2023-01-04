Я Настя, мне 20 лет Люблю пробовать что то новое, хожу в спортзал, на разные групповые занятия, привлекает йога, стретчинг. Интересны медитации и разные практики, раньше прям занималась этим, сейчас решила вернуться в эту тему. Люблю благовония, вкусные свечки, всякие вкусные штучки для тела (гели, молочко). Магазин золотое яблоко - разрыв сердечка💔 Хочу сходить пофоткаться, съездить в парк аттракционов, заняться чем то интересным :)

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

Москва → Другое Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

Москва → Другое Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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