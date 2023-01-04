Москва
Профиль пользователя baby_mama
О себе
Я Настя, мне 20 лет
Люблю пробовать что то новое, хожу в спортзал, на разные групповые занятия, привлекает йога, стретчинг. Интересны медитации и разные практики, раньше прям занималась этим, сейчас решила вернуться в эту тему. Люблю благовония, вкусные свечки, всякие вкусные штучки для тела (гели, молочко). Магазин золотое яблоко - разрыв сердечка💔
Хочу сходить пофоткаться, съездить в парк аттракционов, заняться чем то интересным :)
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Хочу найти подругу🐁
Ищу подруг!💕
Ищу подружку 💕
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Найти подружек
Найти подругу 🥹
Прогуляться, перекусить
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян
Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе
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