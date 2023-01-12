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Москва
Москва
Профиль пользователя Baby_Liaaa
О себе
Hey I'm Liaa I'm from Indonesia I like playing singing games and making sketches ❤😋
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие
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