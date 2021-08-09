Москва
Профиль пользователя Babaikaya
О себе
Переехала в Москву совсем недавно и без простого человеческого общения ооооочень тяжело.
Обожаю долгие прогулки, новые места, путешествия (даже совсем маленькие).
Слушаю преимущественно рок, но не прочь поностальгировать под 90е-00е в клубе или в караоке.
Люблю кино, не прочь обсудить фильм или сериальчик, никогда не откажусь сыграть в интересную настолку или пройти квест.
В основном на ЗОЖ, но могу выпить при располагающей атмосфере и в хорошей компании.
Открыта к новым идеям и предложениям.
Мать двух котов, обожаю животных, не откажусь съездить в кошачий приют в качестве волонтёра
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам