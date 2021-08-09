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Москва
Профиль пользователя Babaikaya

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О себе

Переехала в Москву совсем недавно и без простого человеческого общения ооооочень тяжело.
Обожаю долгие прогулки, новые места, путешествия (даже совсем маленькие).
Слушаю преимущественно рок, но не прочь поностальгировать под 90е-00е в клубе или в караоке.
Люблю кино, не прочь обсудить фильм или сериальчик, никогда не откажусь сыграть в интересную настолку или пройти квест.
В основном на ЗОЖ, но могу выпить при располагающей атмосфере и в хорошей компании.
Открыта к новым идеям и предложениям.
Мать двух котов, обожаю животных, не откажусь съездить в кошачий приют в качестве волонтёра

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового

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☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию с общими интересами для активного времяпровождения.

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маленькое фото пользователя Elisa
Откликнулось 14 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для похода на концерт группы Торба-на-Круче

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в 16 тонн на концерт Крематория

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Andrey_K
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 112 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 66 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → сходить на мероприятие

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходные . Совместный отдых.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки и изучение парков Москвы

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Flint

Москва → пообщаться

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → собрать компанию

Настолки в ночь с пятницу на субботу (Терра)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Delfegor

Москва → прогуляться, перекусить

Ээ, если я правильно понял 😅

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Kaos

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Интересную подругу для душевного общения 26+🖤

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nik1

Москва → прогуляться, перекусить

Только в выходные

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя NikMazertinov

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кино, развеяться и поболтать о всяком

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Darya40

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, поиграть в настолки, выпить кофе.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sdrnk

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять и пить кофе) Дома не сидится в парк или просто по городу

Откликнулся 1 участник

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