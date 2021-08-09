О себе

Переехала в Москву совсем недавно и без простого человеческого общения ооооочень тяжело.

Обожаю долгие прогулки, новые места, путешествия (даже совсем маленькие).

Слушаю преимущественно рок, но не прочь поностальгировать под 90е-00е в клубе или в караоке.

Люблю кино, не прочь обсудить фильм или сериальчик, никогда не откажусь сыграть в интересную настолку или пройти квест.

В основном на ЗОЖ, но могу выпить при располагающей атмосфере и в хорошей компании.

Открыта к новым идеям и предложениям.

Мать двух котов, обожаю животных, не откажусь съездить в кошачий приют в качестве волонтёра